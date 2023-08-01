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Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı .

Ankara Eryaman'da ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Genç kadını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi talebi kabul edilmeyince kadın adına bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açtı. Ev sahibi, genç kadının telefonunu paylaştı, onun adına erkeklerle yazıştı ve kendisini aramalarını istedi. .

Ekleme: 1.08.2023 - 11:06 Güncelleme: 1.08.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı .
Dava dosyasına göre, G.A isimli genç kadın, geçen yıl V.C.'nin Ankara Eryaman'daki evini kiralayarak, oturmaya başladı.

Yeni Kiracı olan genç kadın, bu yılki kira artış oranını, devletin belirlediği yüzde 25 sınırında yaptı. Ancak ev sahibi, iddiaya göre, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Ancak G.A., kanuni haklarını kullanmak istediğini, bir tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.

Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı .

FLÖRT UYGULAMASINDA ADINA HESAP AÇILDI

1 Mart tarihinden itibaren genç kadının telefonu tanımadığı numaralarca aranmaya ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. G.A, yaptığı araştırmada, herhangi bir üyeliğinin bulunmamasına rağmen, '4 farklı flört uygulamasında'kendi adına hesap açıldığını, 'WhatsApp'tan yazsana' denilerek, numarasının paylaşıldığını fark etti.

G.A. avukatı Oğuzhan Türe aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kendi adına flört sitelerinde profil açan ve telefon numarasını paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi.

Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı .

Şikâyet dilekçesinde, 'Profiline oturduğum mahalleyi yazmış ve konuştuğu bazı insanları görüşmek/kahve içmek amacıyla yakına çağırmış, onlarla buluşma ayarlamaya çalışmış ve bana ulaşmaları için telefonuma yönlendirmiştir' dedi..

G.A.'nın şikâyet dilekçesinde söz konusu mesajların, ev sahibi ile 1 Mart tarihinde yaptığı görüşmeden sonra gelmeye başladığına da dikkat çekilerek, 'Manevi anlamda yıpranmış durumdayım. Adı geçen uygulamaların hiçbirinde üyelik kaydım bulunmamaktadır' iddiasında bulundu.

Ev sahibinden kiracısına akılalmaz plan! Genç kadın adına flört uygulamasından hesap açtı .

IP ADRESİNDEN YAKALANDI

Savcılık soruşturma kapsamında şikâyete konu hesaplardaki IP adres kayıtlarını istedi. Gelen IP kayıtları BTK'ya sorulduğunda ise söz konusu adresin genç kadının ev sahibi V.C.'ye ait olduğu tespit edildi.

Savcılık bunun üzerine, V.C.'nin şüpheli olarak ifadesini aldı. Şüpheli ev sahibi ifadesinde, iddialar ile ilgisinin olmadığını ancak oluşturulan hesaplara ait IP adreslerinin kendisine ait çıkmasına bir anlam veremediğini öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheli Ev Sahibi, hakkında, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.


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