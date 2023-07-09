Ekrem İmamoğlu’na şok! Tunç Soyer değişim isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından kaos yaşandı. Genel Merkez, adeta kriz merkezi halini aldı…İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı.İstanbul'u unutup koltuk hevesine kapılan Ekrem İmamoğlu, umduğu desteği bulmak için birçok isimle görüşme yaptı. Onların arasında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı.İki isim, 'değişim' gündemiyle toplantı yaptı. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiği iddiası ortaya atıldı.Günler süren suskunluğun ardından yerel bir televizyon kanalına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek açıklamalar yaptı. Parti içinde değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Seçim öncesinde de düzenli olarak bir araya geldiklerini aktaran Soyer "Hemen hemen ortalama 2 ayda bir, bir araya geldik. Hem kendi şehirlerimizdeki sorunları hem Türkiye'ye dair ortak yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlar çok kıymetli buluşmalardı. Birbirimizden hem ilham alıyorduk hem birbirimize bu anlamda yakınlaşıyorduk. Dostluk, kardeşlik bağı kuruluyordu. Fakat seçimlerden sonra hiç bir araya gelmedik. Orada da büyük bir kopukluk oldu maalesef" ifadesini kullandı.Görüşmede, Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine destek vermediğini ifade eden Tunç Soyer, "Bugüne kadar birbirimizin gözünün içine bakarak yol aldık. Bundan kaynaklı bir araya gelmeyi çok önemsedim. Benim de İzmir duruşu adını verdiğimiz bildirimiz oldu. Onun da yaptığı bir açıklama oldu. Bunları birbirimizle paylaşalım, birbirimizle satır aralarındaki konular nedir, aklımızdan geçen gerçekten nedir bunları netleştirmek için bir araya geldik.1 saat civarında buluşma oldu. Bütün bunları masaya yatırdık. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Onu dinlemek istedim. Ben onu merak ediyordum. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. O buluşma daha çok onu dinlediğim, anlamaya çalıştığım bir görüşme oldu. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik" açıklaması yaptı. Açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini vurguladı.Soyer, görüşmeyi Ekrem İmamoğlu'nun ne düşündüğünü öğrenmek için yaptığını da söyledi."Ekrem Bey'in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey'i anlamak istemem. Bu olamaz. Nedir aklından geçen 'anlat bir' demek istedim" diyerek devam etti.