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Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kızılay Derneği Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Kızılay'ın siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerektiğini söyledi. Çadır satışı tartışmalarına atıfta bulunan Erdoğan, Kızılay çalışanlarının taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında
Ekleme: 9.07.2023 - 13:37 Güncelleme: 9.07.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında
Kahramanmaraş merkezli depremden sonra çadır satılmasıyla tepkilerin yöneldiği Türk Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday olacak. Böylece 155 yıllık tarihinde Kızılay'a ilk kez bir kadın başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü genel kurula bir video mesaj gönderdi.

"KIZILAY OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCADI"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığını kaydeden Erdoğan, "Fedakarlık timsali Kızlay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelere yalnız olmadıklarını hissetirmek için gerçekten olağanüsütü çaba harcadı." dedi.

Erdoğan, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz, Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir." diye konuştu. Türk Kızılayına sahip çıkmanın 85 milyonun görevi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek sitiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir."
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