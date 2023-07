AFAD Başkanı Sezer açıkladı: 15 il için alarm verildi... Vatandaşlarımızı uyarıyorum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için 'sarı', 15 il için de 'turuncu' kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu'daydı.Beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Sezer, Ordu'da yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurguladı. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, "Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var. Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede" ifadesini kullandı.Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz'de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak" açıklaması yaptı.Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sezer, "Maalesef dün Samsun'da yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda da bulunan Sezer, şöyle konuştu:"Şu anda 15 ilimizi turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan yerlerde tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama-kurtarma noktasında bekletiyoruz. Dün Şile'de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık Sahil Güvenliğimizin helikopteriyle. Yine aynı şekilde burada da tedbirli bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur; yarın da devam edecek turuncu uyarı bazı illerimizde. Turuncu uyarının bulunduğu bölgelerdeki herkese SMS gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate almalarını, özellikle risk oluşturan dere yatakları gibi alanlardan uzak durmalarını istirham ediyorum."Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın pazartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 33Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor) 25Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor) 27Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli 20Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38