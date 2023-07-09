  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü

ABD, DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir'i Suriye'nin doğusunda düzenlediği bir operasyonda öldürdü.

Ekleme: 9.07.2023 - 16:58 Güncelleme: 9.07.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı DEAŞ terör örgütü liderinin Suriye'nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri olduğu ifade edilen el-Muhacir, Suriye'nin doğusunda CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"RUS UÇAĞININ TACİZ ETTİĞİ MQ-9 İHA'SIYLA VURULDU"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA'sıyla düzenlendiği, bu İHA'nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi" denildi.
ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
Ekrem İmamoğlu’na şok! Tunç Soyer değişim isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Okulların açılacağı tarih belli oldu
CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak!
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili mesaj: Refah seviyesini yükselttik
CHP'li Tunç Soyer İzmir'i iflasa sürüklüyor! Belediye borç batağında
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler .
Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste yangın
Haluk Bayraktar 2009 yılındaki çarpıcı olayı ilk kez anlattı: Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçaktı
Bakan Koca paylaştı! Yüzde 95'i tamamlandı! Açılış tarihi belli oldu
Ünlü isim Özkan Uğur yaşamını yitirdi! Eşi ve oğlundan duygulandıran açıklama
İzmir'de tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti yapıldı
Gümüşhane'de Toplu Açılış Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Özkan Uğur için taziye mesajı
İşçiden sonra sıra esnafta mı? Yavaş’tan AŞTİ esnafına mobbing
CHP'de sular durulmuyor! Görevden alınan ilçe başkanının iddiası oldukça vahim
Başkan Erdoğan Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
9 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

9 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

Dev projede sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu KOP Tüneli'ni yerinde inceledi .

Dev projede sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu KOP Tüneli'ni yerinde inceledi .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

Namaz kılma videosuyla tepki çeken özel güvenlik tutuklandı

Namaz kılma videosuyla tepki çeken özel güvenlik tutuklandı

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde