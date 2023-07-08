Depremzedeye yeni destekte detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe kredi

Hükümet, asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yıkılan evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaş için yeni destek paketi hazırladı. 'Yerinde Dönüşüm Projesi'yle kendi evini yerinde inşa edecek afetzedelere, konutlar için 500 bin TL, işyerleri için de 250 bin TL hibe verilecek. Buna ek olarak, evini yaptıracaklara konut büyüklüklerine göre 500 bin ile 800 bin TL, işyerlerini yaptıracaklara da 250 bin ile 500 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz, faizsiz, 10 yıl vadeyle kredi kullanma imkânı da sağlanacak. İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile Yerinde Dönüşüm Projesi'ni tanıtan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afetzedelerin mali yükünü büyük oranda hafifletecek tarihi projenin ruhsattan iskâna kadar tamamen bakanlık denetiminde işleyeceğini vurguladı.Bakan Özhaseki, hibe desteklerinin inşaatların ilerleyiş sürecine göre, aşama aşama hak sahiplerine aktarılacağını belirtti. Kredilerin tavan fiyatı konusunda konutların metrekareleri belirleyici olacak. Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konutlar için kredi tutarı 500 bin lira, 101-150 metrekare aralığında olan konutlar için 700 bin lira, 151 metrekareden büyük olanlar için de 800 bin lira olarak planlandı. İşyerlerinde de aynı model geçerli olacak. Buna göre, brüt inşaat alanı 50 metrekareye kadar olan işyerleri için 250 bin lira, 51-100 metrekare aralığında olan işyerleri için 400 bin lira, 101 metrekareden büyük olan işyerleri için ise 500 bin liralık kredi imkânı sunulacak.Hibe ve kredi imkânından faydalanıp evini dönüştürmek isteyen vatandaşların başvuruları 17 Temmuz'dan itibaren alınacak. Depremzedeler, bölgede 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne müracaat edebilecek.Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde dört kırmızı çizgi belirlediklerini belirtti. Buna göre, fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşma izni verilmeyecek. Dere yataklarında imara izin verilmeyecek. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.PROJEYE müracaatların yapılacağı 22 adet Yapım ve Dönüşüm Ofisi ilk etapta 5 şehirde kurulacak. İlerleyen süreçte talep ve yoğunluğa göre ofis sayısı artırılabilecek. Ofislerin kurulacağı il ve ilçeler şu şekilde:-HATAY: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa.-KAHRAMANMARAŞ:-Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin-MALATYA: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir.-ADIYAMAN: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta.-GAZİANTEP: İslahiye, Nurdağı.Brüt inşaat alanı 100 m2'ye kadarsa..................... 500.000 TLBrüt inşaat alanı 101-150 m2 arasındaysa.............700.000 TLBrüt inşaat alanı 151 m2'den büyükse...................800.000 TLBrüt inşaat alanı 50 m2 ise.................................... 250.000 TLBrüt inşaat alanı 51-100 m2 ise............................ 400.000 TLBrüt inşaat alanı 101 m2'den büyükse.................. 500.000 TLDepremzeler 17 Temmuz'dan itibaren 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne başvuracak.Hibe ve krediler, inşaatın ilerleme seviyesi tespit edilerek hak edişlere göre verilecek.Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve krediden faydalanabilecek.Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Projenin hibe ve kredi desteklerinden faydalanabilecek. Bütün binaya sahip olan vatandaşlar bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler içinse 3 daireye kadar kredi alabilecek.Yapım sürecinde bakanlık tarafından müteahhitlere ve arsa sahiplerine destek olmak amacıyla tip sözleşmeler hazırlanacak.Bakanlık, proje kapsamındaki tüm süreçleri aşama aşama ve titizlikle denetleyerek hiçbir mağduriyete geçit vermeyecek.İşin gecikmesi veyahut tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek.Vatandaşların hakları korunacak.Gerekirse konutu TOKİ tamamlayacak.Bakan Özhaseki deprem konutlarıyla ilgili de bilgi verdi. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmasına göre bölgeden konut ve köy evi, 114 bin 320 dükkân ve 55 bin 680 depo, ahır gibi yapılar olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü hatırlatan Özhaseki, 'Afetten zarar gören 11 ilimizdeki şehir merkezlerinde 518 bin 192 ve kırsalda 161 bin 808 olmak üzere toplam 680 bin konut ve köy evi yapacağız. Ayrıca 170 bin dükkân, işyeri, ahır, depo vs. gibi olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın söz verdikleri üzere; inşallah 319 bin konutumuzu da bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şu anda 180 bin civarında konutumuzun ihalelerini tamamlandık ve yapımına başladık. Yüzde 90'ında inşaatlar yükselmeye başladı. Yatay mimariye uygun, yöresel mimari tasarıma sahip, mahalle kültürünü muhafaza eden yapılarımız zemin+4 katı geçmeyecek. İnşallah eylül-ekim ayı gibi etap etap sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında afetzede kardeşlerimize yeni konutlarını teslim edeceğiz. Bu devletimizin sözüdür' açıklamasında bulundu.