MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Celal Kaya öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın sözde istihbarat ağına ağır bir darbe indirdi. Terör örgütünün Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya, birbirinden habersiz istihbarat şebekeleri tarafından adım adım takip edildikten sonra Irak Sülaymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. TSK unsurları hakkında istihbarat toplayan terörist Kaya, Erbil'de 17 Temmuz 2019'da Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisiydi.Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK'nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Hasan kod adlı Celal Kaya'nın liderlik ettiği şebeke, Irak'ın kuzeyinde harekat yapan TSK unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını organize ediyordu. Aynı zamanda 17 Temmuz 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eyleminde azmettiricisi olan Kaya, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesinde yer alıyordu.BİRBİRİNDEN HABERSİZ İSTİHBARAT EKİPLERİ KULLANILDIPKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini belirledi.Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Celal Kaya'ya yönelik istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanılarak Celal Kaya'nın faaliyetleri adım adım takip edildi.NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİUzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Hasan kod adlı Celal Kaya, MİT'in nitelikli insan kaynaklarının kullanılması sonucu an be an takip edildikten sonra harekete geçildi. Örgütün istihbari ağına ağır bir darbe indirmek amacıyla saha ajanları tarafından konumu belirlenen terörist, İHA ve SİHA'ların operasyonuyla etkisiz hale getirildi.