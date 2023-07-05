  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Celal Kaya öldürüldü

MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Celal Kaya öldürüldü
Ekleme: 5.07.2023 - 09:43 Güncelleme: 5.07.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Celal Kaya öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın sözde istihbarat ağına ağır bir darbe indirdi. Terör örgütünün Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya, birbirinden habersiz istihbarat şebekeleri tarafından adım adım takip edildikten sonra Irak Sülaymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. TSK unsurları hakkında istihbarat toplayan terörist Kaya, Erbil'de 17 Temmuz 2019'da Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisiydi.

Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK'nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Hasan kod adlı Celal Kaya'nın liderlik ettiği şebeke, Irak'ın kuzeyinde harekat yapan TSK unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını organize ediyordu. Aynı zamanda 17 Temmuz 2019'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eyleminde azmettiricisi olan Kaya, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesinde yer alıyordu.


BİRBİRİNDEN HABERSİZ İSTİHBARAT EKİPLERİ KULLANILDI

PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini belirledi.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Celal Kaya'ya yönelik istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanılarak Celal Kaya'nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Hasan kod adlı Celal Kaya, MİT'in nitelikli insan kaynaklarının kullanılması sonucu an be an takip edildikten sonra harekete geçildi. Örgütün istihbari ağına ağır bir darbe indirmek amacıyla saha ajanları tarafından konumu belirlenen terörist, İHA ve SİHA'ların operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvasına kilit
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü
İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sosyal medya' açıklaması: Erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız
'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Ekrem İmamoğlu'na: Dağ fare doğurdu
Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimler! FETÖ'cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu
Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği 'ev ödevi' ayarı dünya basınında
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor