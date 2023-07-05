Hamza Dağ'dan enflasyon mesajı: Tek hanelere düşecek

Türkiye seçim sürecinin ardından ülke gündemine yönelik kritik konulara eğildi.Yeniden iktidarı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti bir bir vatandaşların sorunlarının çözümü için kolları sıvadı.Yeni kabinenin en önemli gündem maddelerinden birisi olan asgari ücrette ara zam, yapılan görüşmeler sonucu mutabakatla net 11 bin 402 TL seviyelerine yükseltildi.Şimdi ise milyonlarca memur ve emekli açıklanan zam oranlarıyla hesap yapmaya başladı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Konuşmasında enflasyonla ilgili dikkat çeken mesajlar veren Dağ, enflasyonun tek haneli sayılara düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Yaşadığımız deprem felaketi var yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraların sarması noktasında bir takıp ihtiyaçlar hasıl oluyor. Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz. 2024 başlarından itibaren 80’lerden 30’lara kadar düştü enflasyon artışı. Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak. Bu döngünün azaltılması lazım. Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz. İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili de konuşan Dağ şöyle devam etti:İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil.Son dönemde Batı'da tekrar yükselen İslamofobi ile ilgili de değerlendirme yapan Dağ şu ifadeleri kullandı:Avrupa’da İslam düşmanlığı körükleniyor, camilere saldırılar yapılıyor. Biz güvenli bölgelerde insanların geçişini sağlamak istiyoruz. Sadece gönderelim diyerek sonuç almak mümkün değil. Son iki üç yıldır önemli adımlar atıldı. Gerginliği azaltma bölgesinde Rusya ve diğer ülkelerle görüşme yapmak kıymetli.CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ülkeye 300 milyar dolar para sokacağım söylemlerini de gündemine taşıyan Dağ şu açıklamalarda bulundu:Hazine Bakanını Kemal Bey dışında herkes tanıyor. 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Siyaseten dikili ağacı yok. Seçim öncesi vaatlerini tutsun, ülkeye faydası olsun.AK Parti'nin zaman kaybetmeden yerel seçim sürecini başlattığını belirten Dağ yerel seçimlerle iligili şu bilgileri verdi:Strateji birimimiz kuruldu. 2021 son aylarında stratejik yol oluşturmuştuk. Bunun çok faydasını hissettik. Herkesin kendi görüşünü ortaya koyması, pandemi süreçlerinde bize iyi bir sonuçlar ortaya çıkardı. Politikalar ve seçim beyannamesine yansıdı. Önceki seçimlerden tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımız ara vermeden talimatları verdi.Yerel seçimler 31 Mart 2024’te olacak. O süreçte apayrı bir atmosfere giriyorsunuz. Her partinin değişmeyen seçim kitlesi var. Biz kendi açımızdan baktığımızda rakiplerimize göre değerlendirme yapmamız lazım.