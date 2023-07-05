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Bayrampaşa'da berbere motoloflu saldırı! Polis çalışma başlattı .

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir berber dükkanına molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen 2 kişi önce etrafı izledi ardından ateşledikleri molotof kokteylini dükkana fırlattı. Olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. .

Ekleme: 5.07.2023 - 14:37 Güncelleme: 5.07.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 30 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'de meydana geldi. 2 kişi sokağa gelerek burada işyerlerini kontrol etti. Şüpheliler daha sonra molotofkokteyli yakarak sokaktaki bir kuaför salonuna attı.

Molotof kokteyli atılan işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce çevrede oturanlar itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bayrampaşa'da berbere motoloflu saldırı! Polis çalışma başlattı .

EKİPLER MOLOTOF KOKTEYLİYLE SALDIRI OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yangının sebebinin dışarıdan gelen bir saldırı olduğu belirlendi. Ekipler işyerinde yaptıkları araştırmalarda ve güvenlik kamerası incelemelerinde molotofkokteyliyle işyerine saldırı gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dahil oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCE SOKAĞI İZLEDİLER SONRA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Öte yandan saldırı anı ve öncesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sokağa gelip bir süre çevreyi izledikleri, daha sonra söz konusu işyerine molotofu yakarak attıkları anlar yer aldı.

Bayrampaşa'da berbere motoloflu saldırı! Polis çalışma başlattı .

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