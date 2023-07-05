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Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Başörtüsü başta olmak üzere İslami değerlere içeriden bir çürütme harekatı ve sosyal medya eliyle kutsalların içinin boşaltılması operasyonu deşifre oldu. Sosyal medya üzerinden sözde başörtülü olarak ün kazandırılan ve ahlak dışı davranışlarla öne çıkarılan isimlerin fuhuş operasyonlarında yakalanmış sahte isimli kişiler olduğu ortaya çıktı. Son olarak twerk dansı videosuyla ünlenen Esra Rabia Ünal isimli instagram fenomeninin çirkin bir operasyonun parçası olduğu belirlendi. Örgütsel ve sistematik bu operasyonun şifreleri incelendiğinde akıllara FETÖ ve Adnan Oktar örgütünün yöntemleri geldi. İşte detaylar...

Ekleme: 5.07.2023 - 15:37 Güncelleme: 5.07.2023 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!
Sosyal medyada başörtüsüyle 'Twerk' dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.

SABAH'ın haberine göre; Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda 'Pembe panter' lakabını kullandığı öğrenildi. Son günlerde görüntüsü ile bağdaşmayan davranış ve pozlarla fenomenleştirilen Ayşe Bolhatoğlu'nun gerçek kimliği deşifre oldu.

İşte detaylar…

İÇİ BOŞALTILMIŞ SÖZDE TESETTÜR ÜZERİNDEN İSLAM'A SALDIRI

Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle 'Twerk' dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

28 ŞUBATVARİ POSTMODERN SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve tepki toplamaya devam etti.

Ortaya çıkan gerçek 28 Şubat döneminde sahte hoca ve sahte başörtülü kadınlar üzerinden oluşturulan algıya benzer bir çabayı gözler önüne serdi.

FUHUŞ GÖRÜŞMESİ KAYITLARI DA VAR!

'Fuhuş yapmak, fuhşa yer temini etme' suçlarından da kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de para aldığı iddia edilen Ayşe Bolhatoğlu adliyeye sevk edilmişti.

TWERK DANSI BARDAĞI TAŞIRDI

Esra Rabia Ünal adıyla sosyal medyada fenomen olan ve 336 bin takipçisi olan Ayşe Bolhatoğlu'nun başörtüyle 'twerk' dansı yapıp, başörtüsünü iğrenç videolara alet etmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

İSİMLER BİLE ÖZEL SEÇİLMİŞ

Ayşe Bolhatoğlu'nun bu yıkım operasyonunun bir parçası olarak seçilen sahte isme kadar çok önemli detaylarla sahneye sürüldüğü dikkat çekiyor.

Başörtüsü ve İslam'a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal'ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!
Benzer profillerin 'RABİA' , 'SÜMEYYE' , 'ESMA' gibi muhafazakar, mütedeyyin vatandaşların anlamsal olarak büyük önem atfettiği isimlerle fenomenleştirilmesi çarpıcı bir detay olarak öne çıktı.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

SİSTEMATİK, ÖRGÜTSEL VE YIKICI OPERASYON AKILLARA FETÖ VE ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜ GETİRDİ

Birbirinin adeta kopyası profiller incelendiğinde söz konusu operasyonun bir üst akılla gerçekleştirildiği görülürken akıllara FETÖ ve Adnan Oktar örgütünün yöntemlerini hatırlatıyor.

Devletin kılcal damarlarına işlediği süreçte toplumun bir parçası gibi görünen Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının deşifre olduktan sonra eşlerinin başörtülerini çıkarması, yine Adnan Oktar örgütünde de çarşafla kamuoyuna tanıtılan kadınların zamanla 'Güzellikleri saklamaya gerek yok. Allah güzeli sever ve sevdirir' gibi ifadelerle bikinili kadınlara dönüştürüldüğü hafızalardaki yerini koruyor.

ŞANTAJ, TEHDİT VE SUÇA BULAŞMA
Örgütsel operasyonlarda benzer işlere imza atan FETÖ ve Adnan Oktar grubunun bu kadınlar eliyle tehdit, şantaj ve çeşitli suçlara bulaştıkları da biliniyor.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

TWERK DANSIYLA GÜNDEME GELEN ESRA RABİA ÜNAL İSMİ SAHTE! 2018 YILINDA FUHUŞTAN YAKALANMIŞ!

2018 yılını Ağustos ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ayrıca fuhşa yer temin ettiğini tespit etmişti.

Lüks otellerde VIP fuhuş yapan 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe Bolhatoğlu ayrıca sosyal medya üzerinden müşterileriyle görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıkmıştı.

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!
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Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

Başörtüsü ve İslam’a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal’ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!

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