Sosyal medyada başörtüsüyle 'Twerk' dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.SABAH'ın haberine göre; Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda 'Pembe panter' lakabını kullandığı öğrenildi. Son günlerde görüntüsü ile bağdaşmayan davranış ve pozlarla fenomenleştirilen Ayşe Bolhatoğlu'nun gerçek kimliği deşifre oldu.İşte detaylar…Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle 'Twerk' dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve tepki toplamaya devam etti.Ortaya çıkan gerçek 28 Şubat döneminde sahte hoca ve sahte başörtülü kadınlar üzerinden oluşturulan algıya benzer bir çabayı gözler önüne serdi.'Fuhuş yapmak, fuhşa yer temini etme' suçlarından da kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de para aldığı iddia edilen Ayşe Bolhatoğlu adliyeye sevk edilmişti.Esra Rabia Ünal adıyla sosyal medyada fenomen olan ve 336 bin takipçisi olan Ayşe Bolhatoğlu'nun başörtüyle 'twerk' dansı yapıp, başörtüsünü iğrenç videolara alet etmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.Ayşe Bolhatoğlu'nun bu yıkım operasyonunun bir parçası olarak seçilen sahte isme kadar çok önemli detaylarla sahneye sürüldüğü dikkat çekiyor.Başörtüsü ve İslam'a çirkin saldırı! Twerk videosuyla tartışılan Esra Rabia Ünal'ın fuhuştan hapis yattığı ortaya çıktı!Benzer profillerin 'RABİA' , 'SÜMEYYE' , 'ESMA' gibi muhafazakar, mütedeyyin vatandaşların anlamsal olarak büyük önem atfettiği isimlerle fenomenleştirilmesi çarpıcı bir detay olarak öne çıktı.Birbirinin adeta kopyası profiller incelendiğinde söz konusu operasyonun bir üst akılla gerçekleştirildiği görülürken akıllara FETÖ ve Adnan Oktar örgütünün yöntemlerini hatırlatıyor.Devletin kılcal damarlarına işlediği süreçte toplumun bir parçası gibi görünen Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının deşifre olduktan sonra eşlerinin başörtülerini çıkarması, yine Adnan Oktar örgütünde de çarşafla kamuoyuna tanıtılan kadınların zamanla 'Güzellikleri saklamaya gerek yok. Allah güzeli sever ve sevdirir' gibi ifadelerle bikinili kadınlara dönüştürüldüğü hafızalardaki yerini koruyor.Örgütsel operasyonlarda benzer işlere imza atan FETÖ ve Adnan Oktar grubunun bu kadınlar eliyle tehdit, şantaj ve çeşitli suçlara bulaştıkları da biliniyor.2018 yılını Ağustos ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ayrıca fuhşa yer temin ettiğini tespit etmişti.Lüks otellerde VIP fuhuş yapan 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe Bolhatoğlu ayrıca sosyal medya üzerinden müşterileriyle görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıkmıştı.