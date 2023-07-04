  • USD: 26,03 - 26,08
  • EURO: 28,34 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılmaz Tunç'tan kira artış oranına ilişkin açıklama! Zam yüzde 25'i geçemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahiplerinin yüzde 25'ten fazla zam yapamayacağını belirtirken, tahliye şartlarının da belli olduğunu söyledi.

Ekleme: 4.07.2023 - 12:49 Güncelleme: 4.07.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Tunç'tan kira artış oranına ilişkin açıklama! Zam yüzde 25'i geçemez
Fahiş kira bedelleri konusu halkın gündeminde.

Son dönemde ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi.

Hükümet geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da kira artış oranlarını yüzde 25 ile sınırladı.

Yasal sınıra rağmen bazı ev sahipleri daha yüksek bedeller için kiracılarına baskı yapıyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, yüzde 25 sınırının altını çizdi.

Tunç şöyle konuştu:

“Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin”

Kira anlaşmazlıklarında hukuki süreç
Bakan Tunç'a kira anlaşmazlıkları ile ilgili davalar da soruldu.

Tunç, 'Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor.' dedi.

Diğer yandan bu anlaşmazlıkların hukuki düzlemdeki ayrıntıları da merak konusu.

Sözleşmesi bulunan kiracılar, ev sahibi tarafından gelişigüzel bir şekilde evden tahliye edilemiyor.

Ev sahibi kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı olması durumunda tahliye talep edebiliyor.

3 yıl süreyle kiraya veremez
Fakat bu durumda da ev sahibi söz konusu dairesini 3 yıl süreyle başka birine kiralayamıyor.

Evin satılma durumu da sık yaşananlardan. Evin satılması durumunda, mülkü alan kişi eğer kendi yaşayacaksa kiracının tahliyesini isteyebiliyor. Fakat bu durumda da 6 ay, ya da bir sonraki sözleşme dönemine kadar zaman verilmesi gerekiyor.

2,5 yıllık dava süreci
Tarafların anlaşamaması halinde ise tahliye davası süreci başlarken bu davalar da ortalama 2-2.5 yıl sürüyor. Bu süreçte kirası dava sonuçlanana kadar tahliye edilemiyor.

Bu dava sürecinde ödenen kira bedelleri de önemli.

Anlaşmazlık durumunda yüzde 25 sınırının üzerindeki ödemeler geri alınabiliyor
Ev sahibi davalık olduğu kiracıya yüzde 25'ten fazla zam yapması durumunda, yüzde 25 sınırlaması geçerli olduğu süre boyunca aldığı farkı faiziyle geri ödemek zorunda.

Bu konudaki emsal karara göre, yüzde 25 sınırı yürürlükte olduğu halde kiracısına daha fazla zam yapan ev sahibi, geriye dönük değerlendirmeye de hazırlıklı olmalı.

Kiracı ilk yıl yüzde 25'ten fazla zamma razı olsa da bir sonraki yıl yaşanan anlaşmazlıkta, önceki yılın yüzde 25'ten fazla olan kira bedellerini faiziyle geri alma hakkına sahip oluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Bakan Koca'dan 'kızamık salgını' iddialarına cevap: Salgın durumu söz konusu değil
CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: 'İlginç bir gün olacak'
Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama
İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolon ve kirişlerdeki sıvaların döküldü
MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Engelli vatandaş İBB'ye isyan etti: Aylarca yapılmıyor!
Le Monde Hakan Fidan'ı yazdı: Türkiye'nin kara kutusu!
CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü .
Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı
CHP'de Aytuğ Atıcı'nın görevine son verildi
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı
'Erdoğan sinyali verdi!' Türkiye gündemi belirledi
Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak
CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu
6’lı masa karıştı! ‘CHP'yle işbirliğinin karşılığını alamadık’ sözüne tepki: Dükkanın anahtarını mı bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Fahiş kira artışlarına karşı net mesaj
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı: 5 ildeki öğretmenler 22 il için tayin isteyebilecek
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer! .

O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer! .

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor