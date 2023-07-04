EGM’de yeni atama... Personel Başkanı Ahmet Acar oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar başladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından ilk değişiklik personel dairesinde gerçekleşti. Personel Daire Başkanı Ogün Vural’ın yerine Polis Başmüfettişi Ahmet Acar Personel Başkanı olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imzasını attı. Yerlikaya, Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural'ı görevden aldı.Personel Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar Personel Başkanı olarak görevlendirildi.