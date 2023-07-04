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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan 'İsveç NATO'ya üye olabilir mi?' sorusuna yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Ekleme: 4.07.2023 - 12:35 Güncelleme: 4.07.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan İsveç'in Başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eyleme tepki gösterdi. Bakan Fidan İsrail'in Cenin'de yaptığı saldırılara yönelik ise "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

İSVEÇ'İN PROVOKASYONU

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

İSRAİL'E SERT TEPKİ

"Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"

TÜRKİYE MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. İki önemli ülkenin birbirinden ayrı kalma lüksü yoktur. Birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. İstihbarat alanında başlatılan sürecin ardından Dışişleri heyetleri bir araya geldi daha sonra iki ülkenin Cumhurbaşkanı Doha'da bir araya geldi.

Bugün aldığımız ortak kararla karşılıklı olarak büyükelçilerimizi atıyoruz. Önemli bir aşamayı geride bırakıyoruz.

İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLABİLİR Mİ?

Vilnius'ta İsveç NATO'ya üye olabilir mi? sorusuna yanıt veren Bakan Fidan, "En şiddetli şekilde kınadık ve tepki göstermeye devam edeceğiz. Bu tepkilerin daha nitelikli ve organize olması için çalışmaya devam edeceğiz.

NATO'YA YÜK MÜ FAYDA MI GETİRECEK?

Bu tür eylemlerin polis kordonu altında yapılması çok daha düşündürücü. İsveç güvenlik sistemini provokasyonların engellemeye yönelik olması ve NATO'ya daha çok sorun getirir gibi görünmesi bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirme konusunda İsveç'in NATO üyeliği daha çok tartışmaya açıktır. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır

BİR TOPLANTI DAHA OLACAK

Ayın 6'sında bir toplantı daha olacak. Biz prensipli olarak bu konuya yaklaştık. İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE EV SAHİPLİĞİ

Terör örgütlerinin Stockholm'de eylemlerini yapabildiği, para toplayabildiği kısacası bilerek veya bilmeyerek ev sahipliği yaptığı bir ortamda tabii ki bizim şu anda olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil. İsveç yükümlülüklerini yerine getirirse başka alternatifeler düşünülebilir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
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