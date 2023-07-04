CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: 'İlginç bir gün olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' çağrısı devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı değişim çağrısının ardından bugün bir manifesto açıklaması bekleniyor.Edinilen bilgilere göre, manifestoda Seçim yenilgisinin sebeplerine parantez açılacak. CHP'den bazı isimlerden gelen değişim çağrılarının altı boş eleştirilerine karşılık, ''Neden değişim?'' sorusuna yanıtı verilecek. Ayrıca seçmenin de görüşleri sorulacak. Bunun için de bir 'Değişime Davet' adında internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde değişim ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılacak.Kongre takvimi de işliyor. İlçe delege seçimleri başladı. 30 Temmuz'a kadar da devam edecek. Tam da delege seçimi başlamadan önce Ekrem İmamoğlu, 18 İstanbul ilçe başkanı ile bir araya geldi.O görüşmeden kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ilçe başkanları bir araya geldi. Ancak bu görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün katılmadığı, bu nedenle görevden alındığı iddia edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise o iddiayı yalanladı ancak görevden alma gerekçesini paylaşmadılar.