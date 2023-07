Can Ataklı şimdi de 'iç savaş' provokasyonuna soyundu: Fransa'dan beter olur!

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından sokaklar karıştı. Fransa'daki olayları örnek gösteren CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlere imza attı. Ataklı, "Türkiye’de de Fransa’dan daha beter, daha kanlı olaylar olma ihtimali var" ifadeleri kullanarak iç savaş provokasyonu yaptı.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polis kurşunuyla öldürlmesine tepki gösteren gençler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 800'den fazla kişi gözaltına alındı. Fransa yangın yerine dönerken CHP yandaşı Can Ataklı büyük bir skandala imza attı.CHP'ye verdiği destekle bilinen Can Ataklı, Fransa'daki olaylardan yola çıkarak ‘iç savaş' provokasyonuna soyundu. “İç savaşa hazırlıklı olma” çağrısı yapan Can Ataklı, “Kamuoyu tepkisi olacak mı bilmiyorum ama benim korkum uzun olmayan bir süre sonra Türkiye'de de Fransa'dan daha beter, daha kanlı olaylar olma ihtimali vardır. Herkes buna göre hazırlıklı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.