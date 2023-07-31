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Hatay'da yol kenarında başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altında

Belen ilçesindeki ormanlık alanda yaşanan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması başlatıldı.

Ekleme: 31.07.2023 - 13:55 Güncelleme: 31.07.2023 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da yol kenarında başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altında
6 Şubat tarihinde depremden etkilenen Hatay'da bu kez yangın paniği yaşandı.

Yangın, Belen ilçesindeki ormanlık alanda başladı.

Yol kenarında başladı ormanlık alana sıçradı
Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarından başlayarak ormana sıçrayan yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlü ekipler sevk edildi.

Yangın kontrol altında
Ekipler karadan müdahale ederken, havadan da helikopter desteği geldi. Yangın hızlı müdahale ile çok daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.
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