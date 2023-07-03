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Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti. Protestoların altıncı gecesinde 157 kişinin gözaltına alındığı ve 3 polis ve jandarmanın yaralandığı bildirildi.

Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı
Ekleme: 3.07.2023 - 11:58 Güncelleme: 3.07.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların altıncı gecesinde 157 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti.

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece Saint-Denis kentinde kapalı otoparkta birçok aracın ateşe verildiğini kaydetti.

Darmanin, yangına müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyecinin kurtarılamadığını belirterek itfaiyecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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