Şanlıurfa'da 9 kilogram uyuşturucu ve 1305 hap ele geçirildi

Zehir tacirlerine geçit yok...Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Akçakale ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerce takibe alınan bir araç Siverek ilçesinde uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 14 parça halinde 9 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor