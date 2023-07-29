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Şanlıurfa'da 9 kilogram uyuşturucu ve 1305 hap ele geçirildi

Siverek ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kilogram uyuşturucu, 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 29.07.2023 - 18:08 Güncelleme: 29.07.2023 - 18:09 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da 9 kilogram uyuşturucu ve 1305 hap ele geçirildi
Zehir tacirlerine geçit yok...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

1305 uyuşturucu hap ele geçirildi

Bu kapsamda, Akçakale ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüpheli yakalandı

Ekiplerce takibe alınan bir araç Siverek ilçesinde uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 14 parça halinde 9 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor
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