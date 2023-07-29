Ankara'da haraç alan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.E.A. liderliğinde faaliyet gösteren grubun, bazı dükkanlara 'ortak' olmaya çalıştığı, bunu kabul etmeyen esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldığı tespit edildi. 26 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.A., S.G. ve A.D. mahkeme kararıyla tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.