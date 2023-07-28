MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.' denildi.