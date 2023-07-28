Fenerbahçe hava yolları! Yeni transferler dikkat çekti...

Sezonun ilk resmi maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenip Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu biletini rövanş öncesi %99 cebine koyan F.Bahçe, futboluyla alkış aldı.İsmail Kartal'ın takımı, hücum ve defans değerleriyle dikkat çekti:OSAYİ: Rakip oyunculara geçit vermeyen Nijeryalı sağ bek; tehlike ve şut engelleme, pas arası (2) ile top çalma (1) değerlerinde savunmaya liderlik etti.SERDAR AZİZ: 3 hava topu mücadelesinin sadece birini kaptırırken pas arası, şut ve tehlike engellemede (1) takıma yardımcı oldu.DJİKU: 1.82'lik kısa boyuna rağmen 8'de 7 ile sahanın en çok hava topu kazanan adamı oldu. 7 top kaybıyla en az hata yapan isim olarak ikinumaraya yerleşti.FERDİ: Enfes golüyle ağların tozunu alırken yaptığı 74 pasın 61'ini isabetli sekilde adrese teslim etti.SZYMANSKİ: Çerçeveyi bulduğu 2 şutun 1'i ağlarla buluşan oyuncu, zeminde 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıkarken hava topunda %100 (2/2) başarı sağladı.KENT: Sol koridordaki oyununda tek isabetli şutunu golle süslerken, rakibinden 2 top çalmayla mücadele etti.TADİC: 7 kilit pasla farkını hissettiren Sırp yıldız, Ferdi'ye asist yaparken birebirlerde 11'e 9 başarı yakaladı ve maçı da 1 asistle tamamladı.DZEKO: Kaptan, 2 asistine 1 de gol eklerken bir şutu da direkte patladı. Arkadaşlarına yarattığı iki gol girişiminin yanı sıra hava topu kazanma, engelenen şut ve kilit pasıyla (2/2) ustalığını konuşturdu.