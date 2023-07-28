Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 şehidin katili gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 10 şehidin verildiği eylemlere katıldığı tespit edilen gri kategorideki teröristin Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor.' açıklamasında bulundu.