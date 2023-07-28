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Bakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili olarak "31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak" dedi.

Bakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak
Ekleme: 28.07.2023 - 16:44 Güncelleme: 28.07.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Avrupa ülkelerinde son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösteren Fidan, 31 Temmuz'da İslam dünyasının protesto içeren kararlar alacağını açıkladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz. Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

"31 Temmuz'da kararlar alınacak"
Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Bu konuda uluslararası işbirliğini artırmaya devam edeceğiz.

İslam dünyası olarak protesto edeceğiz. 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak.

İsveç'in NATO üyeliği
İsveç'in üyeliği konusunda Macaristan ile koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Bu değişiklikler çok yeni yapıldığı için bunların pratikte atılması zaman alıyor.

NATO'ya üye olacak ülkeler terörle mücadele etmeliler.
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