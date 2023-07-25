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Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı X olarak yeniden markalandırma kararı yasal açıdan karmaşık olabilir. Çünkü bu ismi tescilleyen yüzlerce şirket bulunuyor.

Ekleme: 25.07.2023 - 12:54 Güncelleme: 25.07.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir
Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı X olarak yeniden markalandırma kararı, bazı yasal zorlukları da beraberinde getiriyor.

Meta ve Microsoft başta olmak üzere, birçok şirketin halihazırda 'X' markasına ilişkin fikri mülkiyet hakları var.

'X', ticari markalarda o kadar yaygın olarak kullanılıyor ve alıntılanıyor ki gelecekte Twitter'ın başına ciddi problemler açabilir.

900 tescil var

Geniş bir endüstri yelpazesinde, halihazırda X harfini kapsayan yaklaşık 900 aktif ABD ticari marka tescili bulunuyor ve bu konuda Twitter'a açılacak dava sayısı da giderek artabilir.

Marka adları, logolar ve sloganlar gibi şeyleri koruyan ticari marka sahipleri, diğer markaların tüketicide kafa karışıklığına neden olması durumunda ihlal iddiasında bulunabilir.

Microsoft, 2003'ten beri Xbox video oyun sistemiyle ilgili bir 'X' ticari markasına sahip. Threads platformuyla Twitter'a yeni bir rakip olan Meta da yazılım ve sosyal medya dahil olmak üzere mavi-beyaz bir 'X' harfini kapsayan 2019'da tescilli bir ticari markaya ev sahipliği yapıyor.

Meta bazı sorunlar yaşamıştı

Facebook, adını Meta olarak değiştirdiğinde de benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Geçen yıl, yatırım şirketi Metacapital ve sanal gerçeklik şirketi MetaX tarafından açılan ticari marka davalarıyla karşı karşıya kalan Meta, şirketlerle anlaşma yoluna gitmişti.

Loeb & Loeb hukuk firmasında ticari marka avukatı olan Douglas Masters, 'Tek bir harfi, özellikle ticari olarak 'X' kadar popüler olanı korumanın zorluğu göz önüne alındığında, Twitter'ın başı ağrıyabilir.' diyor.
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