Silivri’de unutulmaz yoğurt festivali

Açılış korteji ile başlayan ve 3 gün süren festivalde çeşitli sergiler, gösteriler, şenlikler, sinema gösterimleri, halk dansları gösterileri, ödüllü turnuvalar, yoğurt yeme yarışması ve geleneksel yoğurt mayalama yarışması düzenlenirken; ünlü sanatçılar Sibel Can, Aleyna Tilki ve Özcan Deniz en güzel şarkılarıyla Silivrilileri adeta mest etti.Silivri'nin coğrafi işaretli, dillere destan lezzeti olan Silivri Yoğurdunun daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen 61. Yoğurt Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 3 gün süren festivale on binlerce kişi katılım gösterdi. 19 Mayıs Meydanı'ndan yapılan renkli açılış korteji ile başlayan festival kapsamında; ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt mayalama yarışması, yoğurt yeme yarışması, balık tutma yarışması, karaoke yarışması, çocuk şenliği, baloncuk gösterisi, çocuk sineması, çeşitli sergiler ve yöresel halk oyunları gösterileri düzenlendi. Yarışma ve turnuvalarda dereceye girenler, altın ve para ödülünün sahibi oldu. 80 adet el emeği göz nuru sergi stantları açıldı; birçok ürün satışına imkan sağlanarak yerel üretici ve kadın girişimcilere destek verildi. Silivri genelinde 50.000 adet yoğurt ikramı yazıldı. Rüya gibi geçen 61. Yoğurt Festivali'nin sahne programlarında ise ünlü sanatçılar Sibel Can, Aleyna Tilki ve Özcan Deniz, en güzel şarkıları ve performanslarıyla Silivrilileri adeta mest etti.61. Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenen yoğurt temalı geleneksel yarışmalar keyifli anlar yaşattı. Festivalin ilk günü gerçekleştirilen yoğurt yeme yarışmasının kazananları Serdar Çobanoğlu ve Eda Demir oldu. Festivalin son günü Köy Pazarı Amfitiyatroda gerçekleştirilen geleneksel yoğurt mayalama yarışması ile Silivri'nin en güzel yoğurdu seçildi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yakından takip ettiği ve toplamda 17 yarışmacının katıldığı yarışmada birinci Nurcan Erişen yarım altın, ikinci Ufuk Tunç çeyrek altın, üçüncü Seda Girgin ise gram altın ödülü kazandı.61. Yoğurt Festivali'nin sahne programları ile festival coşkusu adeta doruğa çıktı. Ahenk Sanat Kulübü, Silivri Dans Topluluğu, Silivri Yeni Nesil Spor Kulübü ve Alibeyspor Aslıtolia Halk Dansları Topluluğunun halk oyunları gösterisi, DJ Serhat Keçe'nin performansı büyük beğeni topladı. Silivri sahili festival alanında düzenlenen konserlerde sahne alan ünlü sanatçılar Sibel Can, Aleyna Tilki ve Özcan Deniz en güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Ünlü sanatçılar, festivali izlemeye gelen on binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.Yoğurt Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizleri bağrında besleyip büyüten, caddelerinde, sokaklarında, sahillerinde çocukluğumuzu, hayallerimizi saklayan, tarihi, doğası, kültürüyle bizlere hayat veren Silivri Bu akşam bir başka güzelsin Silivri! Muhteşemsin Silivri! Tarihi Kaleparkımızdan Orhan Gazi'ye selam olsun. Piri Mehmet Paşa Camimizden Yavuz Sultan Selim'e selam olsun. Mimar Sinan Köprümüzden Kanuni'ye selam olsun. Yüreği vatan, bayrak, ezan aşkıyla dolu Silivri'mizden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Evlad-ı Fatihan'ın torunları selam size. Alparslan'ın, Fatih'in torunları selam sizlere. İstikbalin korkusuz yüzleri selam sizlere. Selam size vatanın sönmeyecek meşaleleri. Selam olsun sana, selam sana Silivri. Bu mahşeri kalabalığı şereflendiren aziz hemşehrilerim; 61.'sini gerçekleştirdiğimiz Yoğurt Festivalimizde bir kez daha sizlerle el ele, omuz omuza, gönül gönüle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Silivri'miz tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ecdadımızın 600 yıla yakın süredir gerçekleştirdiği anlamlı dokunuşlarla önemli bir uğrak noktası görevini yerine getirmiştir. Silivri'ye bakınca ecdadın göz kamaştıran mirasını, engin kavrayışını görüyoruz. Silivri denilince kardeşlik ve kaderdaşlıkla geçen Türk İslam asırlarının mana ve ruhunu hep birlikte idrak ediyoruz. Bizlere bugünleri yaşatan, bizleri bugünlere ulaştıran ve sizlere hizmet etmeyi nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdüsenalar olsun. Milli ve manevi tüm değerlerimiz Silivri'mize hakimdir. Atalarımızın, şühedanın, aziz kahramanlarımızın gözü bizlerin üzerindedir. Bu nedenle biz bu kadim şehre hizmetle görevliyiz, hizmetle mükellefiz. Biliyor ve inanıyoruz ki belediyecilik hoşgörü ve müşfik bir irade ister. Belediyecilik; siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi ama herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı bekler. Ayırmak, dışlamak, ötekileştirmek, cepheleştirmek tenezzül etmeyeceğimiz işlerdir. Dolayısıyla bizim nezdimizde Silivri'mizde herkes ama herkes eşittir. Bizim belediyecilik vizyonumuz Türk milletine mensubiyet duyan, al bayrağın gölgesinde nefes alan ve bundan iftihar eden her insanımızı kapsar ve kuşatır. Biz belediyeciliği yalnızca imar, asfalt, çevre temizliği ve zabıta gibi hizmetleri sunan bir kurum olarak görmüyoruz. Biz belediyeciliği sadece ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat işleriyle meşgul olan bir kurum olarak da görmüyoruz. Belediye demek umut demektir. Belediye demek uzakları yakın eden uygarlık demektir. Belediye demek kardeşlik demektir, paylaşmak demektir. Belediye demek veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk çizgisi demektir. Belediye demek açı doyuran, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müthiş bir uğraş demektir. Biz böyle inanıyor, böyle görüyor ve böyle yorumluyoruz” ifadelerini kullandı.Silivri'yi daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizlerin kızıl elması uzattığımız eli havada bırakmayan annelerimizin, ablalarımızın, ağabeylerimizin, kardeşlerimizle beraber marka kent, mutlu Silivri'yi inşa etmek ve bu vizyonu hakim kılmak olmuştur. Ne mutlu ki bugün Silivri ailesinin bir ferdi olarak belediyeyi güven veren, güven duyulan ve örnek alınan bir kurum haline dönüştürmemizle 7'den 70'e sosyal yardım desteklerimizle, spor merkezlerimizle, sağlık merkezlerimizle, park ve yeşil alanlarımızla, eğitim ve öğretim alanlarında hayata geçirdiklerimizle, kamu hizmet binalarımızla, ilçemizin kendine has gelenek ve göreneklerini yaşatmamızla ve Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandıracak olmanın gururuyla ülkülerimize doğru emin adımlarla koşuyoruz. Şunu en kalbi duygularımla ifade etmem gerekir ki çok zor günler ve çok zor şartlar altında size hizmet etmeye çalıştık. Ancak beşikten mezara, 7'den 70'e hiçbir ayrım yapmaksızın, ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes için' şiarıyla ihtiyaç olunan, eksik olan ne varsa tamamlamaya çalışarak, vaatlerimizin tamamından çok daha fazlasını hayata geçirdik. Kısacası icraatlarımız ve yaptıklarımız vaatlerimizi geçti. Bunun mutluluğunu yaşarken büyük Silivri ailesine, yani sizlere mahcubiyet duymamanın da bahtiyarlığı içerisindeyim. Silivri'miz artık unutulan, ihmal edilen, görmezden gelinen değil, hizmet ve eserlerle geleceğe umutla bakan bir şehir olmuştur.Silivri'miz artık farklı tanımlamalarla, ön yargılarla değil, tarihi, doğası ve kültürüyle anılan marka bir kent olmuştur. Silivri sadece bir sayfiye kasabası değildir. İstanbul ve bölgesinde güzel yaşama sanatı için tüm potansiyelleri bünyesinde barındıran bir merkez olduğunu ortaya koymuştur. Yeni eser ve hizmetlerle buluşmaya, eksikleri gidermeye devam ederken şimdi büyük hedefler koymanın vaktidir. Ben bir kardeşiniz olarak sizlerle bu şehir için o büyük hedeflere, o büyük hayallere doğru koşarken el ele olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Şimdi sevgili dostlar, sevgili gençler; bu bağlamda sizlere sormak ve cevabınızı almak istiyorum. Bu kadim şehrimizi daha ileriye taşımaya var mısınız? Bu güzel kenti nice hizmetlerle taçlandırmaya hazır mısınız? Tarihiyle, doğasıyla Silivri'de hayatın var olduğunu alayına göstermeye var mısın Silivri? Gür bir sesle verilen ‘Hazırız' cevaplarından bana düşen görev bu şehrin anne babaları, yaş almışları, öğrencileri, sporcuları, özel bireyleri, ihtiyaç sahipleri için ve bu şehrin verimli toprakları, çiftçileri, köylüleri, hayvancıları için, bu şehrin esnafı, sanatkârı, işçisi, memuru için, kısacası bu şehrin güzel insanları için bıkmadan, usanmadan, ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmak olacaktır. Bugün Silivri'mizde hasreti çekilen her hizmeti görmek mümkündür. Ne diyor Hz. Ali? ‘Gören göze karanlık perde olamaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın?' Varsın birileri görmek istemesin, varsın birileri görmezden gelsin; size yemin, size söz, bu kardeşiniz Silivri'ye hizmet etmeye, Silivri'ye hizmetkâr olmaya devam edecek. Bu kardeşiniz hedeflerinden asla vazgeçmeyecek. Bu evladınız, bu kardeşiniz yolundan asla dönmeyecek. Size yemin, size söz. Silivri'ye yemin, Silivri'ye söz. Sözlerime son verirken 61.'sini idrak ettiğimiz Yoğurt Festivalimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarımıza, festivalimize katılan birbirinden kıymetli sanatçılarımıza, katkı sağlayan sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bu meydanı şereflendirmiş olan siz hemşehrilerimize şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz Cenab-ı Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.