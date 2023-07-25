Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon

'Parada Sahtecilik' operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi'nde 'Dijital Matbaa' olarak faaliyet yürütülen ve sahte döviz imalatı yapılan adrese baskın düzenlendi.Kalpazanlık Çetesi'nin bir üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Kalpazanların, imal ettikleri sahte dövizleri yüzde 40'lık değerleri karşılığında özellikle Irak ve Suriye başta olmak üzere farklı ülkelerde irtibat kurdukları kişilere sattıkları öne sürüldü. Çete üyelerinin bir milyon dolarlık sahte banknotları 400 bin dolar karşılığında sattıkları ifade edildi.Adreste yapılan detaylı aramalarda sahte iki milyon 942 bin 50 dolar, 100 dolar ebadının sığdığı 12 bin sayfalık 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt, sekiz sahte döviz basımı kalıbı, iki banka çeki, bir kamera kayıt cihazı, bir dizüstü bilgisayar, iki harici disk, üç adet harici bellek, bir ölçüm aleti, iki mor ışık cihazı, 19 yazıcı ve tarayıcı, bir banknot detektörü, üç laminatör makinesi, bir kağıt kesim makinesi, iki para sayma makinesi ve sahte para ile sahte döviz imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte döviz imalatında kullanılan ve el konulan makineler ile malzemelerin piyasa değerlerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi. İki çete üyesi ise aranıyor.