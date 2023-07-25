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Fenerbahçe 1+1 yıllık anlaşmayı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için OTOKOÇ markasıyla 195 milyon TL karşılığında 1+1 yıllık anlaşma imzalandığını KAP'a bildirdi.

Ekleme: 25.07.2023 - 14:17 Güncelleme: 25.07.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe 1+1 yıllık anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için OTOKOÇ markasıyla 195 milyon TL karşılığında 1+1 yıllık anlaşma imzalandığını ve lig, kupa ve Avrupa maçlarında alınacak sonuçlara göre azami 46,5 milyon TL başarı primi alınacağını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde.

'Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir.'

Fenerbahçe 1+1 yıllık anlaşmayı KAP'a bildirdi
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