Türkiye, dün sosyal medyada yayılan video ile sarsıldı… İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde çekildiği belirlenen görüntüler vicdanları yaraladı. Bakımevinde görevli bir çalışanın, engelli hastaya şiddet uyguladığı anlara tepki yağdı.Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. Bakımevi kapatılırken, diğer hastaların başka hastalara sevk edildiği açıklandı. Hastaya şiddet uygulayan ve alay eden şüpheli Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerası ile kayda alan Melek P. gözaltına alındı.Emniyet'teki işlemleri biten Nuri C. İle Melek P, adliyeye sevk edilirken savunmaları şok etkisi yarattı. Nuri Ç.'nin ifadesinde, 'Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde yaklaşarak şaka yaptım.Bu anları çalışma arkadaşım Melek P. görüntüledi. Melek P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı' savunması yaptı.Görüntüleri çektiği iddia edilen ve gözaltına alınan diğer şüpheli Melek P.'nin ise 'Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok' dediği ortaya çıktı.Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kapatma dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılacağını, merkezde yönetimsel bir sorun olduğunu söyledi.Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, '24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.Bakımevindeki görüntüler kan dondurmuştu! Savunmasını duyan şoke oldu: Sevecen şekilde…Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir' ifadelerine yer aldı.Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir.Büyükçekmece'deki hastaya şiddet olayının gerçekleştiği engelli bakımevinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, burada hizmet alan vatandaşların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine başlandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.Gece saatlerine kadar devam eden sevk işlemleri sırasında polis ekiplerinin bakımevi ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü.