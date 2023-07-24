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MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.

MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ekleme: 24.07.2023 - 10:39 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milyonlarca öğrenci, 5 Haziran tarihinde liseli olmak için ter döktü.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrenciler heyecanla hayallerindeki okullara yerleşmek için heyecanla tercih kılavuzunu bekledi. İyi bir lisede eğitim görmeyi dileyen öğrencilerin gözü kulağının çevrildiği kılavuz ilan edildi. Bunun üzerine tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Sonuçlar açıklandı

Ardından sıra sonuçlara geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS tercih sonuçları bugün belli oldu.

Yapılan açıklamada, sonuçların https://meb.gov.tr/ internet adresleri üzerinden açıklandığı bildirildi. Öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yapabilecek.

Nakil dönemi

Öte yandan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.

Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Kontenjan dağılımı

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.
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