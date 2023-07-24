Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık ediyor.
Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Tahıl koridoru anlaşması da masada olacak
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.
Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.