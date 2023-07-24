Kabine toplantısı başladı: İşte gündem maddeleri

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.Tahıl koridoru anlaşması da masada olacakRusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.