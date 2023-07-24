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Beyaz Gazete
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Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit oldu. Şehidin acı haber, memleketi Osmaniye’deki ailesine verildi.

Ekleme: 24.07.2023 - 17:09 Güncelleme: 24.07.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit olduIrak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu.

Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Şehidin babasının evine ve Karaca Caddesi'ndeki evlere Türk bayrakları asıldı.

12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar da şehit evine gelerek anne Fatma ve baba İlhan Can'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Irak’ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
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