MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıMSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.