Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partideki üst düzey isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için düzenlediği gizli 'zoom' toplantısının yanıkarı sürüyor.Partide tüm bunlar yaşanırken, Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı iddialarını doğruladı.CHP'li Fatih Portakal da yaşananlara isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, ''Fena kandırılmışız'' dedi.Kılıçdaroğlu söylemleriyle her geçen gün dibe batıyor. Ümit Özdag ile aralarinda ikili protokol yapmışlar. Anladığım, bırak 6'lı masayı parti yöneticilerinin bile protokolden haberi yok!Seçmen olarak düşünüyorum şimdi: böyle zihniyetin, bugünün yönetiminden ne farki var? Kapalı kapilar ardında alinan kararlar, şeffaflıktan uzak yönetim anlayışi. İtiraf ediyorum fena kandırılmışım/şız. Umarim partinin delegesi bu lidere gerekli dersi verir. Göreceğiz.