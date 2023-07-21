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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Fahiş kira artışlarına karşı alınacak önlemlere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
Ekleme: 21.07.2023 - 12:35 Güncelleme: 21.07.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, “Sektör temsilcileri, sadece İstanbul’da 100 bin âtıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de de?” sorusuna da yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, “Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
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