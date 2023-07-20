Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma! 13 ayrı alanda belge imzalandı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında toplam değeri 50.7 milyar doları bulan 13 yeni anlaşmaya imzalandı. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler de 'stratejik ortaklık' seviyesine çıkartıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp, kabul edildiği belirtildi.Bu çerçevede iki tarafın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' kurma konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.Açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.Açıklamada, 'Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır.' ifadelerine yer verildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, Abu Dabi'yi yeniden ziyaret etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a teşekkür etti.BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde, yakın diyalog ve iş birliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.Başkan Erdoğan, 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle iş birliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz' dedi.BAE'nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayii Fuarlarına Türkiye'den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na 'onur konuğu' olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu iş birliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Başkan Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.Al Nahyan ise yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 'Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır' dedi. BAE olarak Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin diplomatik düzeyinin büyükelçiler seviyesine çıkarılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Nahyan, 'Şüphesiz bu durum tüm bölge için olumlu bir gelişmedir. İyi bir adımdır ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede her daim barış, esenlik ve istikrar girişimlerini desteklemektedir' dedi.