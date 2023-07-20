Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçeleri, bugün öğleden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 21°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 25°C, 42°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 28°C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY 22°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 14°C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 18°C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ve bugün öğleden sonra Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 34°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 28°CParçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimleri, bugün öğledn sonra Kars ve Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, bugün öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 9°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, bugün öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 16°C, 29°CParçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açık