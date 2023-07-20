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İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi’nin örgütlü olduğu İzmir Metro A.Ş ve tramvay işletmelerinde görev yapan 625 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı. Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "Her zaman, enflasyon artışı oranında zam istediğimizi ve uzanan her eli tutacağımızı söyledik. Hak ettiğimizi verin yoksa metro ve tramvay durur." şeklinde konuştu.

İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor
Ekleme: 20.07.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.07.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 10'uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar önceki gün yeniden bir araya geldi.

Kalan parasal ağırlıklı 11 maddenin ele alındığı toplantıda SODEM-SEN, İZELMAN işçilerine verilen zam oranını teklif olarak sundu. Ancak bu talep sendika tarafından kabul edilmedi.

İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor

Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Şube Başkanı Hamdullah Giral, 'Metro emekçisini enflasyona ezdirmeyiz. Her zaman, enflasyon artışı oranında zam istediğimizi ve uzanan her eli tutacağımızı söyledik. Hak ettiğimizi verin yoksa metro ve tramvay durur. Yeni bir talep gelirse görüşmeye hazırız. Beklentimizi karşılayacak yeni bir teklif gelmezse, 31 Temmuz sabah saat 5 itibarıyla grevdeyiz. Haklı taleplerimizi alana kadar da sürdüreceğiz' dedi.

İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor

SENDİKA NE TALEP EDİYOR?
Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı zammı, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılmasını talep ediyor.

İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor

Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi talepler de var.



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