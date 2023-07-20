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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 19 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.07.2023 - 13:11 Güncelleme: 20.07.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralıÇarşamba ilçesinde bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Hüseyin M. idaresindeki 55 C 6531 plakalı servis minibüsü ile Büşra A. yönetimindeki 34 DB 2631 plakalı otomobil çarpıştı.

Devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durum ağır olan Fatih A., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı
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