Erdoğan'ın uçağı inmeden talimat verdiler: Hazır olun!

Körfez turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC).Cumhurbaşkanı kalabalık bir heyetle Körfez ülkelerine gitti, enerjiden savunmaya, çevreden bilişime on milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalandı. Yalnızca turun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde imzalanan anlaşmaların tutarı, 50,7 milyar dolar oldu.Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini onarıp üst seviyeye çıkarması, uluslararası medyanın dikkatinden kaçmadı. Agence France-Presse (AFP), 'Erdoğan ekonomiyi teşvik eden Körfez turunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde tamamlıyor' başlıklı haberinde Ankara'nın Arap Baharı'yla birlikte başlayan Körfez ülkeleriyle ilişkilerin bozulmasını onardığını, turun son durağı Abu Dabi'de atılan imzaların değerinin 50 milyar doları aştığını aktardı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarındaki ticareti 2028'e kadar 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini hatırlatan AFP, 'Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik buzların çözülmesi Türkiye'de yatırımın artmasına yol açtı' dedi.Amerikan Bloomberg haber ajansı, 'Birleşik Arap Emirlikleri Türk ekonomisine yardım için 51 milyar dolarlık anlaşma taahhüt ediyor' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım artırma hedefiyle Körfez turuna çıktığını kaydeden Bloomberg, Abu Dabi'de imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın 8,5 milyar dolarının tahvil alımı olacağını yazdı.İngiliz Financial Times gazetesi, 'BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı' başlığını tercih etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara yer verilen haberde, son 10 yıldır gergin geçen dönem sonrası ilişkilerin onarıldığı, bunun da 'bağların derinleştiğine işaret ettiği' yorumu yapıldı.Financial Times yanı sıra, Körfez merkezli bir bankacının aktardığı bilgiye dayanarak; Emirlik yetkililerinin Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankacılara 'hazır olmalarını, fikirler konusunda yardım etmelerini ve uygulamaya hazırlanmaları' yönünde 'tüm noktaları içeren bir bülten' gönderdiğini bildirdi.Amerika'nın Sesi (VOA), 'Erdoğan'ın BAE ziyaretinde iki ülke arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar imzalanıyor' başlığıyla sunduğu haberde 8,5 milyar dolarlık tahvillerin deprem bölgesinde konutların yeniden inşa edilmesinde kullanılacağı bilgisini verdi.Birleşik Arap Emirlikleri gazetelerinden El Beyan Erdoğan'ın ziyaretini çok sayıda haberle sayfasına taşıdı. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ürettiği elektrikli otomobil Togg hediye ettiğini vurgulayan gazete, tarafların ilişkileri en üst seviyeye kadar geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.Gulf News gazetesi, manşet haberinde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki tarihi ve yakın ilişkilerden söz etti, Khaleej Times imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşmayla stratejik ilişkilerin yeni zirvelere ulaştığını belirtti.Dubai merkezli El Arabiye televizyonu, 'BAE ve Türkiye bağları güçlendiriyor: Erdoğan'ın ziyareti sırasında açıklanan 50 milyar dolarlık anlaşma' başlığını attı. Televizyon, anlaşmaların 'mevcut BAE-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın çerçevesini çeşitlendirmeyi ve genişletmeyi amaçladığı' bilgisini verdi. Haberde, ikili taahhüdün ekonomik ve stratejik ilişkileri derinleştirmesi ve her iki ülkeye de karşılıklı faydalar getirmesi beklendiği detayına da yer verildi.İngilizce yayın yapan Emirates 24/7 gazetesi, 'BAE lideri ve Türkiye Cumhurbaşkanı ikili ilişkileri pekiştiriyor' başlıklı haberinin yanı sıra resmi karşılama törenini öne çıkardı.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National News, Şeyh Muhammed Bin Zayed'in yanında Erdoğan'la Türk otomobili Togg'u kullanırken çekilmiş fotoğrafını manşetten verdi. 'BAE ve Türkiye 50 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalıyor' diyen yayın organı, anlaşmaların iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığa destek olacağı yorumunu yaptı.Londra merkezli internet haber sitesi Middle East Eye, 'Türkiye ve BAE Erdoğan'ın ziyaretinde 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladı' başlığını tercih etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen yıl Türkiye ile 5 milyar dolarlık swap anlaşması yaptığını hatırlatan haber sitesine göre, 'Türkiye ile Körfez arasındaki ilişkiler ısınırken ekonomik faaliyetler de yeniden başladı.''Erdoğan'ın Körfez bölgesindeki diplomatik çabaları' diyen Yunan Kathimerini gazetesi, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den satın alacağı silahlı insansız hava araçlarını öne çıkardı.