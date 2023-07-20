  • USD: 26,90 - 26,94
  • EURO: 30,18 - 30,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,95 yükselişle 6.633,44 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78'le inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Ekleme: 20.07.2023 - 10:14 Güncelleme: 20.07.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyorAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,16 puan artışla ve yüzde 0,95 değer kazanarak 6.633,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78'le inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 değer kazancıyla 6.571,28 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin bugünkü kararına ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret eden analistler, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
MSB kaynaklarından tahıl koridoru açıklaması: Rus heyet İstanbul'dan ayrıldı
İBB’nin hatası statiğini bozdu: İstanbul'un tarihi yapısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
Bergüzar Korel, 'Çarşafın bana değiyor' diyen kadına tepki gösterdi
zmir Metro A.Ş’de grev kapıda! CHP'li Tunç Soyer İzmir'i kaosa sürüklüyor
CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! 'Paralel genel başkan kabul edilemez'
PKK’ya büyük darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı
CHP’de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan darbe toplantısına ilk tepki: Nutku tutulmuş!
Sızdırılan zoom toplantısında adı ihanetle anılan Özgür Özel'den ilk açıklama
Meral Akşener’e olay sözler: İYİ Parti’den ihracı istenen o isim sert konuştu: Burası senin özel aile şirketin mi?
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Erdoğan'ın uçağı inmeden talimat verdiler: Hazır olun!
Kıbrıs zaferin yıldönümü Ercan'la taçlandırılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Bakan Özhaseki 'Kaybedecek 1 saniyemiz yok' diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
Türkiye ile BAE arasında ortak mutabakat metni imzalandı: 50.7 milyar dolarlık anlaşma
Kirazlı metrosundan dumanlar yükseldi! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti...
CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamam! Adanın çehresi değişecek! Başkan Erdoğan hizmete alıyor
BAE medyasında gündem Başkan Erdoğan ve Türkiye! O anlaşmaya dikkat çektiler: İş birliğini artırma vurgusu...
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Uzayda herkesi şaşırtan keşif: İki yüzlü ve tuhaf görünümlü

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

Google, haber makaleleri yazabilen yapay zeka aracını test ediyor

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

TikTok'ta büyük skandal: 700 bin Türk hesabı çalınmış

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Sanık Tuncer Ustael yediği cezayı duyunca şoke oldu!