Perşembe gününe dikkat! Dünya'yı vuracak: Haftalarca sürme ihtimali var...

Rus bilim insanları oldukça güçlü bir Güneş patlamasının Dünya'yı vurabileceğine dair uyarıda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kritik gün Perşembe... Koronal kütle atımı olarak bilinen plazma ve manyetik dalgalanmanın bir kısmı yarın Dünya'ya ulaşacak...NASA modellemesi, Güneş'ten salınan radyasyon fırtınasının ardından Dünya'nın bu hafta bir anlık darbe alacağı ifade edildi.Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, bu patlamanın (AR) 3363 olarak adlandırılan büyük bir Güneş lekesinden geldiğini öne sürdü.NOAA'ya göre bu patlama Dünya'nın Güneş'e bakan yüzünde ve kutup bölgelerinde yüksek frekanslı radyo sinyallerinin bozulmasına neden olabilir.Daily Mail'de yer alan habere göre, uzmanlar bu fırtınaların Dünya'nın manyetik alanında büyük bozulmalara neden olabilir.NASA'ya göre öldürücü Güneş fırtınaları elektriği saatlerce devre dışı bırakabilir ve hazırlanmak için yalnızca 30 dakika olabilir.Bunun yanı sıra insanların bir hayatta kalma kiti oluşturma ve dijital belgelerin basılı bir kopyasını almak için de hazırlık yapmalılar.Gökbilimciler 24 Nisan'da Güneş'in yüzeyinde bir patlama gözlemişti. Söz konusu meydana gelen patlama bugün Dünya'yı vurmaya hazırlanan milyarlarca tonluk plazmayı serbest bıraktı.Koronal kütle atımı olarak bilinen patlama, Güneş'in güneybatı kısmından fırladı ve yoğun güneş rüzgarları yardımıyla Dünya'ya doğru plazma fırlattı.Avrupa Uzay Ajansı tarafından yakalanan olayda, bu parçacıklara yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığına ve Dünya'ya çarpmasının ya da çarpmamasının yalnızca 'kader' olduğuna dikkat çekildi.Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.