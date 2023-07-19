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Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis'te dere yatağına devrilen otomobildeki Ömer Antep (87) hayatını kaybetti, aracı kullanan oğlu Mehmet Emin Antep ile gelini Ayşe Antep yaralandı.

Ekleme: 19.07.2023 - 16:02 Güncelleme: 19.07.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralıKaza, öğle saatlerinde Gülbaba köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan Kilis'e hastaneye geldiği öğrenilen Mehmet Emin Antep’in kontrolünü yitirdiği 31 ANJ 166 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Emin Antep ile yanında bulunan eşi Ayşe Antep'in yaralandığı, babası Ömer Antep'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Antep'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan oğlu ve gelini ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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