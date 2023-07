İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geniş katılımlı bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalnızca yerel medyanın değil bölge ve global medyanın da gündeminde.Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP) Erdoğan'ın körfez turunu geniş bir haberle abonelerine sundu, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 10 yıl süren bir ihtilafın ardından ilişkilerini yeniden onardığını belirtti.Ankara'nın Körfez başkentleriyle bir kısmı döviz takas anlaşması olan on milyarlarca dolarlık sözleşmelere imza attığını aktaran AP, Suudi Arabistan'ın Türk drone'ları satın almasını öne çıkardı.Bir diğer haber ajansı Agence France-Presse (AFP) ise, 'Erdoğan Körfez turunda Suudi Arabistan ile insansız hava aracı anlaşması imzaladı' başlıklı bir haber servis etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun ikinci ayağı alan Katar'ın başkenti Doha'ya Salı günü ulaştığını dile getiren AFP, Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde atılan imzalara dair detaylar verdi. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın drone anlaşmasını 'Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı' olarak nitelediğini bildiren AFP, Türk silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan, Libya ve Ukrayna'da kullanıldığını yazdı.Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Kuveyt, geçtiğimiz ay 367 milyon dolarlık bir Bayraktar TB2 anlaşmasına imza attı.Al Jazeera, 'Suudi Arabistan Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türk drone'larını satın alıyor' başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde sözleşmeyi Ankara ve Riyad arasında imzalanan birçok kazançlı anlaşmadan biri olarak niteledi.Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmaya vurgu yapıp ilişkilerin kısa süre önce onarıldığını kaydeden Al Jazeera, Riyad yönetiminin geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırdığını hatırlattı. Haberde ayrıca Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yakın geçmişte Türkiye ile yaklaşık 20 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladığı belirtildi.İngiliz Financial Times gazetesi, 'Suudi Arabistan Türk droneları satın almayı kabul ediyor' başlığını tercih etti.Londra merkezli İngilizce yayın yapan The Arab Weekly, 'Erdoğan Körfez turunun Suudi ayağında kazançlı anlaşmalara vardı, insansız hava aracı sattı' başlığını attı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın imzaları attığı törene Türkiye lideri Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın katıldığı bilgisini veren yayın organı, Suudi resmi haber ajansı SPA'nın anlaşmaya dair detay paylaşmadığını ekledi.İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise, 'Erdoğan üç ülkeli tarihi Körfez turunda' başlıklı bir analiz yayımladı. Suriye'nin Arap Birliği'ne döndüğü, İran'ın sınırları ötesinde daha geniş alanlara ulaştığı bir tabloda Ankara'nın diplomatik bir harekata giriştiği yorumunu yapan analiz, 'Türkiye'nin diplomatik atağının arkasındaki bağlam nedir?' sorusunu sordu.Analizi yazan isim, Türkiye karşıtlığıyla bilinen Seth J. Frantzman. Irak Başbakanı'nın daha hafta sonu Suriye'de olduğunu belirten Frantzman, Ankara'nın Körfez turundaki anlaşmaları bir 'kazan-kazan' stratejisi olarak gördüğünü yazdı. Türkiye'nin genellikle dış politikada önce bir kriz yaratıp ardından krizi çözdüğünü savunan analiz, 'Bunu NATO ile yaptı ve yine zaferini ilan etti. Bunu ABD ile yaptı ve yine zafer iddiasında bulundu. Şimdi de Körfez'de zafer isteniyor' ifadesine yer verdi.'Yine de tüm bu 'kazançların' meyve verip vermediği net değil. Büyük soru, savunma anlaşmaları ile diğer anlaşmaların gerçekten meyvesini vereceği mi yoksa hasat elde etmek yerine yalnızca tarlaların sürülmesine mi yol açtığını görmek olacak.'