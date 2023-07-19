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Eyüpsultan'da korku dolu anlar: İskele devrildi işçiler 14'üncü katta mahsur kaldı

Eyüpsultan'da 32 katlı binanın 14. Katında tadilat yapan iki işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekleme: 19.07.2023 - 10:51 Güncelleme: 19.07.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Eyüpsultan'da korku dolu anlar: İskele devrildi işçiler 14'üncü katta mahsur kaldıOlay, 17 Temmuz Pazartesi günü öğlen saatlerindeGüzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesinde bulunan 32 katlı binanın14. Katında meydana geldi.

İki işçi asma iskelede binanın dış cephesinde tadilat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle iskele devrildi. İki İşçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı.

İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da korku dolu anlar: İskele devrildi işçiler 14'üncü katta mahsur kaldı

İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı. Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirilerek işçiler asma sepetten alınarak aşağı indirildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyüpsultan'da korku dolu anlar: İskele devrildi işçiler 14'üncü katta mahsur kaldı
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