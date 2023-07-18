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Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız

Tatil cenneti Marmaris'te, Bozburun Yarımadası yıllardır susuzluktan kırılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi hep seyretti. 50 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yüzde 70 doluyken, köylüler susuzluğa mahkum edildi. Muğla Büyükşehir'in yörenin su sorununu çözmek için '2019'da başlıyoruz' diye duyurduğu projeden ise hala eser yok, kazma dahi vurulamadı.

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız
Ekleme: 18.07.2023 - 09:30 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız
Marmaris'in doğa harikası Bozburun Yarımadası kaderine terk edildi, unutuldu. Birçok hizmetten yoksun bırakıldı. Özellikle yazları tatilci akınına uğrayan Yarımada, yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde kronik hale gelen su sıkıntısı çileye dönüştü.

Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt Mahallelerinde su sorununa yıllardır çare bulunamadı. Şebeke suyu yetersiz kaldı. Kışın bile susuz kalan köylüler, yağmur suyu depolamak için tanklar alıyordu. Yazları sıcaklardan kavrulan köylülerin musluklarından günlerce su akmadı. Arada bir açılan musluklardan su tuzlu aktı.

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız

BARAJ YÜZDE 70 DOLU, KÖYLER SUSUZ

Ortalama doluluğu yüzde 70 olan ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Marmaris Atatürk Barajı'ndan, Bozburun Yarımadası'na bir su hattı döşenemedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 Mart ayında 25 milyon TL'lik yatırımla, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı.

Muğla Büyükşehir'in 2018'de hazırlıklarını tamamladıklarını, 2019'da uygulamaya başlayacaklarını duyurduğu projeden, 4 yıldır hala eser yok. Yarımadanın su sorunu çözeceğini duyuran Büyükşehir, yöre halkı yıllardır susuzluktan kırılırken bir kazma dahi vuramadı.

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız

BİR TANKER SU İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Cennet coğrafyasının yanı sıra kalabalıktan uzak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ve ünlülerin uğrak mekanı olan Yarımadada musluklardan tuzlu su akıyor. Hal böyle olunca, tatil çileye dönüştü.

Çok sayıda turizm işletmecisi tesisini devredip gitmeyi düşünüyor. Susuzluktan dolayı ciddi sıkıntı çektiklerini belirten köylüler, temel ihtiyaçlarını bile gideremedi. Susuzluktan kırılan yöre halkı, bir tanker su alabilmek için sıraya girdi.

3 tonluk bir tanker su 500 TL ile 700 TL arasında satılıyor. Tankerlerle satın alınan su, özellikle turizmcilerin ihtiyacını gidermiyor.

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız

MUTASYON SÜRECİMİZ SÜRÜYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Datça'nın Betçe bölgesinde 25 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olan proje sayesinde Cumalı, Mesudiye, Sındı, Yazı ve Yaka mahallerine kesintisiz olarak su verilecek.

Marmaris'in köyleri olarak bizleri merak etmeyin, mutasyon sürecimiz devam ediyor. Size söz veriyoruz en kısa zamanda deniz suyu içmenin yolunu bulacağız. Muğla sensiz olmaz yola devam. Marmaris ve köylerine hizmet sırası ne zaman gelecek acaba? Marmaris Taşlıca köyünde de su yok. Biz de su isteriz ama veren yok başkanım.' ifadelerini kullandı.


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Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız
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