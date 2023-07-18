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Bakan Göktaş duyurdu: SED ödemeleri artırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

Ekleme: 18.07.2023 - 10:05 Güncelleme: 18.07.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş duyurdu: SED ödemeleri artırıldı!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

SED’in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584.118.187 TL yatırdık” ifadesini kullandı.

Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165.201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıklayan Bakan Göktaş, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Temmuz ayı içerisinde toplam 584.118.187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.
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