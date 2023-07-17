Ankara'da narkotik operasyonu: 234 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 234 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda birçok narkotik madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 234 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Temmuz arasında başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 234 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.Operasyonlarda 1,2 kilogram metamfetamin, 667 gram kokain, 485 gram esrar, 479 gram sentetik esrar, 114 gram eroin, 63 uyuşturucu hap, 894 adet sentetik ecza maddesi, 4 ruhsatsız tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.