Haber 7 editörü Safiye Nur Saydan hayatını kaybetti

Henüz 25 yaşında olduğu belirtilen Haber7 Editörü Safiye Nur Saydan, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Haber7 Editörü Safiye Nur Saydan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Nur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.Safiye Nur Saydan henüz 25 yaşındaydı. 4 aylık hamileydi, anne olmayı bekliyordu. Nur'un cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Şakirin Camii'nde kılınacak, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.