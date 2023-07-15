Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti.Hazırladıkları darbe planında milletin vatan için ölüme koşacağını hesap edemeyen FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.FETÖ'nün hain darbe girişime karşı meydana çıkan 251 vatan evladı şehit oldu.Daha sonra darbenin 'kontrollü' olduğunu yalanını söyleyen ve seçimlerde FETÖ'den açık destek alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.15 Temmuz'dan önce 'Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrıldı.Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra da CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor.Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilerin kontrolündeki 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergahtan çıkış yapıyor.Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.2 yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, 'Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?' ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.