  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Vatan için milletin canını ortaya koyduğu şanlı direnişle işgalcilere eyvallah edilmedi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise vatan evlatlarının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği unutulmadı.

Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Ekleme: 15.07.2023 - 09:41 Güncelleme: 15.07.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti.

Hazırladıkları darbe planında milletin vatan için ölüme koşacağını hesap edemeyen FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜ KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
FETÖ'nün hain darbe girişime karşı meydana çıkan 251 vatan evladı şehit oldu.

Daha sonra darbenin 'kontrollü' olduğunu yalanını söyleyen ve seçimlerde FETÖ'den açık destek alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

'TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM' DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI
15 Temmuz'dan önce 'Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrıldı.

Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra da CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.

İşte 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar;

Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı

23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor.

Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilerin kontrolündeki 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.

Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergahtan çıkış yapıyor.

Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı

Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.

'ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM'
2 yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, 'Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?' ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.




Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: O günkü ruh ve bilinçle meydanlara
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
MİT'ten nokta operasyon! 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla devam
Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizi bölemeyeceksiniz
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak
AK Partili Çankırı’dan Başkan Soyer’e: Biz hizmet ederiz siz şov yaparsınız
Orta kalibre top KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor
Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı