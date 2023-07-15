Muğla'da patlama: 1 ölü 1 yaralı

Acı olay Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde saat 09.00'da patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi. Nur Hayat Karataş'ın bir yıl önce İsmail Karataş ile evlendiği öğrenildi.